Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde iki kadın öldürüldü

Bugün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü. Bugün de iki ilden kadın cinayetleri haberleri geldi.

GAZİANTEP'TE BİR KİŞİ KARISINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fırat Mahallesi Nur Sokak'ta yaklaşık iki aydır amcasının evinde yaşayan Zehra Ö. (45) ile eşi Recep Ö. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ö, üzerinde bulundurduğu tabancayla eşine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Ö., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep Ö.'yü yakaladı. 3 çocuklu çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

BİR DİĞER ACI HABER ELAZIĞ'DAN GELDİ

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ve eşi S.Y. (34) arasında da henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.Y. eşine tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Bu arada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele5'inci Ulusal Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumun tüm kesimlerinin ortak irade ve sorumluluğunu gerektirdiği vurgulandı.

KADINA ŞİDDETTE TABLO RAHATSIZ EDİCİ

Kadınlar, hem aile içinde hem de günlük yaşamda çeşitli şiddet türleriyle karşı karşıya kalıyor. Ancak birçok kadın, yaşadıklarının şiddet olduğunun farkında bile değil. İş fiziksel boyuta ulaştığında hatta can güvenliği tehlikeye girdiğinde durumun gerçek yüzü ortaya çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) "2024 yılı Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" düşündürücü tabloyu gözler önüne seriyor.

Araştırmadaki verilere göre, yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete uğramış kadınların oranı yüzde 12,8.

Kadınların yüzde 28,2'si psikolojik, yüzde 18,3'ü ise ekonomik şiddete maruz kaldı.

Kadına yönelik fiziksel şiddetin en çok görüldüğü bölge yüzde 25,9 ile Kuzeydoğu Anadolu olarak belirlendi. En düşük olduğu bölge ise yüzde 8,8 ile Ortadoğu Anadolu oldu.

Ekonomik şiddete maruz kalanlarda bir okul bitirmeyen kadınlar yüzde 31,8 ile ilk sırada. Yükseköğretimi tamamlayan kadınlar ise yüzde 8,9 ile son sırada yer aldı.