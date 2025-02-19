Kadınlar gece yalnız yürümekten korkuyor!

TÜİK'in araştırmasına göre; bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme oranları önceki yıla göre azaldı. Yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini "çok güvenli" hissedenlerin oranı yüzde 11,3'ten yüzde 7,7'ye, "güvenli" hissedenlerin oranı yüzde 54,6'dan yüzde 50,9'a geriledi.



Yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini "güvensiz" hissedenlerin oranı yüzde 15,4'ten yüzde 19,7, "çok güvensiz" hissedenlerin oranı yüzde 3,5'ten yüzde 6'ya yükseldi.



CEZALAR CAYDIRICI MI?



Hukukçulara göre sorunun temeli nedeni kanunların uygulanmasıyla ilgili. Cezaların yeterince caydırıcı olup olmadığı ise ayrı bir tartışma konusu.



Cezaların caydırıcılığının artırılması gerektiğini söyleyen Avukat Süreyya Kardelen, "Ortada sosyolojik olarak da çok boyutlu bir sorun var. Ben cezaları istediğim kadar artırayım eğer insanların zihnindeki yanlış ve çarpık algıyı düzeltmezsem şiddete yönelik bu günün sonunda hiçbir şey ifade etmeyecek. Kaldı ki artık bence erkekler de kendini güvende hisetmiyor. Cezaların caydırıcılığının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Kadına yönelik şiddet suçlarında daha farklı bir yargılama prensibinin yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, Ocak ayında 33 kadın cinayeti işlendi. Bu kadınlardan 3'ü sokakta, biri parkta, biri ise ıssız bir yerde öldürüldü.