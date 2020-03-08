Kadınlar Günü gezisi dönüşü kaza: 40 yaralı

İHA 08.03.2020 - 15:01
Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaklaşık 40 kişi yaralandı.
Merkezi Adana'da bulunan Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karatepe Açık Hava Müzesi'ne gezi düzenledi.
Gezi sonrası dönüşte otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Kadirli ilçesine bağlı Söğütdere köyünde şarampole devrildi.
Otobüste bulunan yaklaşık 40 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.