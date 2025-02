Kadınlar Günü tarihçesi kısaca: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemi

Dünya Kadınlar Günü'nün dönüm noktalarından biri 1975 yılı olarak bilinir. Bu tarih Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlanır hale geldi. Etkinliklerle beraber BM, 8 Mart gününü ''Dünya Kadınlar Günü'' olarak kutlamaya başladı. Bugünde kadınlar genellikle mor rengi tercih eder. Mor rengin adalet ve saygınlık ifade ettiği belirtilir.



8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN, TATİL Mİ?



Dünya çapında kutlanan 8 Mart Kadınlar Günü, ifade ettiği anlam nedeniyle her sene yoğun katılımlarla kutlanır. 2025 yılında 8 Mart günü, cumartesi gününe isabet ediyor ve tatil kabul edilmiyor.



DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ KISA



Kadın hakları açısından özel ve önemli bir tarih olan 8 Mart Kadınlar Günü, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının çalışma şartları nedeniyle grevler yapmış ve grevler sırasında çıkan yangında çoğu işçi can vermiştir. Olayların üzeriden yıllar geçmesine rağmen 1910 yılında

Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen bir toplantıda Clara Zetkin’in önerisiyle her yılın “Kadın Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.



Kadın hakları için ayrı bir öneme sahip olan 1975 yılı Uluslararası

Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart’ı “Dünya Kadın Günü” olarak kutlamaya başladı. 1977 de ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart günü, “kadın hakları, uluslararası barış günü” olarak kabul edildi. Bu kabule gerekçe olarak iki temel neden gösterildi.