Kadınlar Pazarı’ndaki infazın ardında intikam mı var? | 3’ü çocuk 10 kişi gözaltına alındı

Fatih’teki Kadınlar Pazarı’nda öldürülen Ayhan Özekinci cinayetinin intikam için işlendiği öne sürüldü.
Olay, 14 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında Zeyrek Mahallesi’ndeki Kadınlar Pazarı’nda meydana gelmişti.
İddiaya göre sabah erken saatlerde dükkanını açan Ayhan Özekinci, siyah plakasız bir arabayla işyerinin önüne gelen husumetlileri tarafından dükkanının içerisinde kafasından vurularak ağır yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştirenler geldikleri araçla olay yerinden hızlıca uzaklaşmış, sağlık ekipleri ağır yaralanan Ayhan Özekinci’yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırmıştı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayhan Özekinci, yaşamını yitirmişti.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Cinayetin ardından araştırma başlatan polis ekipleri otomobilin izini sürerek şüphelilere ulaştı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova, İzmir ve İstanbul’da toplam 6 farklı adrese operasyon yapıldı.
Bartın’a da uzanan soruşturmada bir şüphelinin izine rastlandı.
Operasyonlarda 3’ü çocuk 1’i kadın toplam 10 kişi gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 3 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemlerine Cinayet Büro Amirliği’nde devam edildi.
CİNAYETİN SEBEBİ İNTİKAM MI?
Soruşturmada olayın bir intikam saldırısı olduğu öne sürüldü.
Olayın şüphelisi Servet A.’nın Ayhan Özekinci’yi yaklaşık 1 yıl önce öldürülen kardeşi Ömer A. ölümünden sorumlu tuttuğu belirlendi.
Böylece Servet A.’nın yanındakilerle Özekinci’yi öldürdüğü öne sürüldü.
2 Temmuz 2022’de Fatih’te yaşanan olayda Ömer A. öldürülmüş, olayla ilgili başlatılan soruşturmada Aydın Ç. gözaltına alınmıştı.
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