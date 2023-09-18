Kadınlar Pazarı’ndaki infazın ardında intikam mı var? | 3’ü çocuk 10 kişi gözaltına alındı

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Cinayetin ardından araştırma başlatan polis ekipleri otomobilin izini sürerek şüphelilere ulaştı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova, İzmir ve İstanbul’da toplam 6 farklı adrese operasyon yapıldı.



Bartın’a da uzanan soruşturmada bir şüphelinin izine rastlandı.



Operasyonlarda 3’ü çocuk 1’i kadın toplam 10 kişi gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 3 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemlerine Cinayet Büro Amirliği’nde devam edildi.



CİNAYETİN SEBEBİ İNTİKAM MI?



Soruşturmada olayın bir intikam saldırısı olduğu öne sürüldü.



Olayın şüphelisi Servet A.’nın Ayhan Özekinci’yi yaklaşık 1 yıl önce öldürülen kardeşi Ömer A. ölümünden sorumlu tuttuğu belirlendi.



Böylece Servet A.’nın yanındakilerle Özekinci’yi öldürdüğü öne sürüldü.



2 Temmuz 2022’de Fatih’te yaşanan olayda Ömer A. öldürülmüş, olayla ilgili başlatılan soruşturmada Aydın Ç. gözaltına alınmıştı.