Kadınlar Trabzon'un kültürünü ve doğasını ürünlerine yansıtıyor

Yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan merkezin istihdam bölümünde, hasır-kazaziye takı tasarımı, geleneksel el sanatları, yöresel bez dokuma, moda tasarımı kadın giysi hazırlama, kağıt rölyef yapımı, tezhip ve ahşap boyama atölyelerinde kadınlara eğitim veriliyor. Kursiyerler, eğitimlerin ardından birbirinden farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kibar, AA muhabirine, 4 bloktan oluşan merkezin her alanında farklı uygulamalarla hizmet verdiklerini söyledi. Kibar, Trabzon 'da yerel yönetimlerin desteğiyle kadın istihdamının desteklenmesi anlamında rol model olmayı hedeflediklerini belirtti. Kadın yaşam merkezinde istihdam bölümü olmasının önemine dikkati çeken Kibar, "Biz de bunun karşılığını vermek istiyoruz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, kadınların atölyelerde istihdamının sağlanması noktasında çok ciddi destek veriyor." dedi.

Evde üretim yapan kadınları da bünyelerine katmak istediklerini vurgulayan Kibar, "Desinatörlerimizle birlikte, 'Neyi öne çıkarabiliriz, Trabzon'la ilgili işlenmemiş hangi dokuyu yapabiliriz?' diye tema belirliyoruz. Bu kapsamda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda da atölyede kumaşımız dokunuyor." diye konuştu.



Kibar, kumaş dokunurken temasının da üzerine işlendiğini anlatarak, "Kumaş daha sonra diğer atölyelerimize gidiyor kıyafete dönüştürülüyor, işlemesi yapılıyor. Bir sonraki atölyemizde de ona uygun takı tasarımı yapılıyor. Böylece kombinasyon şeklinde ürünümüz ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.



İlk olarak endemik bitkilerden yola çıkarak çalışma yaptıklarını kaydeden Kibar, Atatürk Köşkü, Uzungöl, Sümela, Çal Mağarası, yayla evleri, kemençe ile mavi yıldız çiçeğini, ev tekstili, takı ve kıyafete işleyerek hayat vermeye çalıştıklarını bildirdi.



98 TASARIM KAYIT ALTINA ALINDI

Esengül Kibar, "Karşı Konulamayacak Kadar Büyülü" adını verdikleri üç seri halinde de tasarımlar yaptıkları söyledi. Hazırladıkları "büyülü toprak", "spor ülkesi" ve "kadın sesi" temalı 98 tasarımı bir marka altında toplamayı hedeflediklerini dile getiren Kibar, "Bu ürünlerin tasarımlarını, hikayeleştirerek birleştirilmesini, örgüsünü ve dokuma çözgülerini noter tarafından kayıt altına aldırdık." dedi.



Kibar, kadınların üretime katılarak emeklerinin karşılığını almalarını çok önemsediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bu noktada da çok etkin bir tavır ve tutum sergilemeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla ilk yaptığımız şey noter onayını almak oldu. Marka tescilleriyle ilgili hazırlık süreçlerimiz devam ediyor ama 98 ürünün Kadın Yaşam Merkezindeki desinatörler tarafından tasarlandığı, renk uyumunun ve temasının verildiği onaylanmış oldu. Onayımızı 7 Ağustos'ta aldık. Kuyumcular Odasına da tüm ürünlerin coğrafi tescil kapsamında yapıldığına dair belge başvurumuzu yapacağız."



Üretici Keziban Yaylı da merkezde katıldığı kursta dokumayı öğrendiğini, böylece aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi.



Merkezde üretilen ürünler, Trabzon Botanik Park'taki stantlarda satışa sunuluyor.