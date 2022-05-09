Kadınlar tuvaletinde çekim yapan şüpheli: İnsanlığımdan utanıyorum

Muğla'da tuvalet kapısının altından kadınların görüntülerini çeken şüpheli yakalandı.



Olay, önceki gün Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'ndaki umumi tuvalette meydana geldi.

Belediyenin işlettiği tuvaletin kadınlar bölümünde, Melih Siviş'in(29) cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Melih Siviş olduğunu belirledi.

TELEFONUNDA YÜZE YAKIN GÖRÜNTÜ BULUNDU



Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM"

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" dedi.