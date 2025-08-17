"Kadınlar yapamaz" diyenlere inat 24 yıldır lastik tamiri yapıyor
Malatya'da yaşayan 42 yaşındaki Serap Aksüt, "Kadınlar yapamaz" diyenlere inat severek yaptığı lastik tamirciliği mesleğini 24 yıldır azim ve kararlılıkla sürdürüyor.
Serap Aksüt, 24 yıl önce geçimini sağlamak için lastik tamirciliği mesleğine adım attı. Kentte, zorlu şartlarda başladığı mesleğini uzun yıllardır sürdüren Serap Aksüt, kadınların istemesi halinde her işin üstesinde gelebileceğini söyledi.
Mesleğe ilk başladığı zaman en çok duyduğu cümlenin "Kadınlar yapamaz" olduğunu ifade eden Aksüt, 24 yıldır lastik satışı ve tamiri yapmaya devam ettiğini belirterek istenirse başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.
Ekmek mücadelesi peşinde olduklarını ifade eden Aksüt, yakın çevresi ve ailesinden de büyük destek gördüğünü belirterek, kadın müşterilerinin daha çok olduğunu kaydetti.
