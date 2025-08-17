"Kadınlar yapamaz" diyenlere inat 24 yıldır lastik tamiri yapıyor

Mesleğe ilk başladığı zaman en çok duyduğu cümlenin "Kadınlar yapamaz" olduğunu ifade eden Aksüt, 24 yıldır lastik satışı ve tamiri yapmaya devam ettiğini belirterek istenirse başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.



Ekmek mücadelesi peşinde olduklarını ifade eden Aksüt, yakın çevresi ve ailesinden de büyük destek gördüğünü belirterek, kadın müşterilerinin daha çok olduğunu kaydetti.