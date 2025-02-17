Kadınlardan döner bıçaklı piknik kavgası! Güvenlik görevlisi yaralandı

Bursa'da pazar günü güneşli havayı görenler parklara akın etti. Yıldırım ilçesindeki Gökdere Millet Bahçesi'nde mangal dumanı sebebiyle çıktığı iddia edilen iki ayrı kadın grubunun tartışması bir anda kavgaya dönüştü.



Tartışmayı ayırmaya gelen parkın güvenlik görevlilerinden Mücahit Tilci (46), bacağından aldığı döner bıçağı darbesiyle yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tilci'yi ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.