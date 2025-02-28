Kadınların kavgasında kan aktı: 14 yaşındaki çocuk bebek katili oldu!
Tekirdağ'da 14 yaşındaki S.D., akrabasıyla kavga eden 9 aylık hamile H.D.'yi silahla vurdu. Ağır yaralanan kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti.
Olay, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. ve D.B. (25) adlı kadınlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında D.B., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.B.'nin akrabası olan S.D. de olaya karıştı. S.D., D.B.'nin elinden aldığı tabanca ile H.D.'yi vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile H.D.'nin karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan H.D.'nin tedavisi sürürken, D.B. ile S.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.
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