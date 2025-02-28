Kadınların kavgasında kan aktı: Minik bebek anne karnında öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kadın arasında kavga çıktı. Kavgada 9 aylık hamile kadın ağır yaralanırken karnındaki bebek hayatını kaybetti.

Kadınların kavgasında kan aktı: Minik bebek anne karnında öldü

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde H.D. ve D.B. (25) adlı kadınlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında D.B., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.B.'nin akrabası olan S.D. de olaya karıştı.

S.D., D.B.'nin elinden aldığı tabanca ile H.D.'yi vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile H.D.'nin karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Ağır yaralanan H.D.'nin tedavisi sürürken D.B. ile S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

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