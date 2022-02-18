Kadın Mentorluk Yürüyüşü etkinliği 6 Mart'ta

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak ve bu sayede Türkiye’de ve dünyada eşitliğin, barışın hâkim olduğu bir dünya düzeni için dayanışmayı desteklemek üzere kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak, 6 Mart Pazar günü, kadınların deneyim ve bilgilerini paylaşacağı Kadın Mentorluk Yürüyüşü etkinliğini düzenliyor.

Bu yıl İstanbul’da Ataşehir, Şişli ve Bakırköy belediyelerinin desteğiyle üç farklı ilçede bir araya gelecek olan kadınlar, kadın dayanışmasını güçlendirerek, birbirlerine SES olacak.



Bu yıl üçüncü kez düzenlenen SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü ilk defa 2020 yılında, Vital Voices derneğinin, dünyanın 165 şehrinde uyguladığı Küresel Kadın Mentorluk Yürüyüşü’nün bir parçası olarak, 350 kadının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yaşamın farklı kademelerinde, farklı deneyimlerde, farklı yetkinliklerde, farklı yaşlarda olan kadınların bir araya gelip eşleşerek, birlikte yan yana yürüdükleri, birbirlerinin tecrübelerinden öğrendikleri, iki kadın arasında etkinlik süresince devam eden veya karşılıklı arzuya göre sonrasında da devam edecek olan mentor-menti ilişkisinin kurulduğu etkinlik, 2021’de pandemi nedeniyle sanal ortamda 300 kadının katılımı ile gerçekleştirildi.



“BİRBİRİMİZDEN İLHAM VE GÜÇ ALACAĞIMIZ BİR ETKİNLİK”



Bu yılki etkinlikle ilgili olarak SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç şunları söyledi: “Kadın Mentorluk Yürüyüşü, kadın kimliğimize sahip çıkacağımız ve birbirimizden ilham ve güç alacağımız bir etkinlik. Dünyanın pek çok ülkesinde yüzlerce kadının bizimle eş zamanlı olarak bu etkinliği gerçekleştirdiğini bilmek ise çok etkileyici. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği olarak böyle bir kadın dayanışması etkinliğini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu yıl Şişli, Ataşehir ve Bakırköy Belediyelerinin desteği ile pandemi hassasiyetimizi de koruyarak, parklarda olacağız. Gelin sizi ilham alacağınız ilham vereceğiniz bir kadın ile buluşturalım. Dayanışmanın gücünü hissedelim” dedi.



SES KADIN MENTORLUK YÜRÜYÜŞÜ 2022 PROGRAMI



10:30 – 12:00 Buluşma ve konuşmalar



12:00 – 14:00 Kadın Mentorluk Yürüyüşü