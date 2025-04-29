Kadir astsubaydan acı haber: Halı saha maçı sonrası yaşamını yitirdi
Tunceli'de görev yapan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, halı saha maçı sonrası fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Açar, kurtarılamadı.
Tunceli'de silah arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, maçın ardından fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Çemişgezek ilçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, silah arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçından sonra fenalaştı.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açar, yaşamını yitirdi.
Açar'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
İlk incelemede Açar'ın kalp krizi geçirdiği, kesin ölüm nedeninin de otopsi ile ortaya çıkacağı belirtildi.
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