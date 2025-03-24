Kadir Gecesi orucu ne zaman tutulacak?

Kadir Gecesi orucu her Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Bu özel gece oruç tutacak vatandaşlar da 2025 Kadir Gecesi tarihini merak ediyor.



KADİR GECESİ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?



Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.



İnananlar bu tarihte oruç için niyetlenecek ve ibadetlerini yapacak.



KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILIR?



Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz.



Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

