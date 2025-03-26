Kadir Gecesi teravih namazı saat kaçta kılınacak? 26 Mart 2025 il il teravih saatleri

26 Mart 2025 il il teravih saatleri, Kadir Gecesi nedeniyle yoğun şekilde araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir teravih namazı saatleri...



BUGÜN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



26 Mart Çarşamba akşamı teravih namazının saat kaçta kılınacağı Diyanet imsakiyesi ile belli oldu.



Teravih namazı İstanbul’da saat 20.50'de Ankara'da 20.32'de İzmir'de ise 20.53'de kılınacak.



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KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ



Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:



"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

