Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı herşeyi Jülide Kural'a bıraktı

Vasiyeti üzerinde tartışmalar süren Kadir İnarır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri’nde doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte hazırlattığı vasiyeti T24 haberleştirdi.

3 OTOMOBİL, EVLER, BANKA HESAPLARI VE TELİF HAKLARI

Kadir İnanır ve Julide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, sanatçının vasiyeti için açıklama yapma gereği doğduğunu belirterek,

“2015'te hazırlattığı vasiyeti iptal ederek 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnameye göre, usta sanatçı üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktı. Sanatçı, aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktı." bilgisini verdi.

İKİ TANIK HUZURUNDA İMZALAMIŞ

Alınak, usta sanatçının, mirasının tamamını Kural’a bıraktığı vasiyetini doktor raporunun yanı sıra iki tanık huzurunda Beyoğlu 48. Noteri’nde hazırlattığını da söyledi. Sanatçı, aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktı. Avukat Alınak, Kadir İnarır'ın mirası konusunda istekleri olduğunu aktarırken şöyle konuştu:

“Sayın Kadir İnanır’ın iradesinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi vefatından önce tarafıma tevdi ettiği son iki ricasından biriydi. Vefatından hemen sonra maalesef vasiyetnamesine ilişkin spekülatif ve gerçeği yansıtmayan birtakım haberlerin dolaşıma sokulması bilgi kirliliğine sebebiyet vermiştir. Kadir İnanır’ın ricasının ağır sorumluluğu ve kamuoyunu doğru bilgi ile aydınlatma gereği bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur."

MİRASTAKİ VAKIF AYRINTISI

Avukatının verdiği bilgiye göre Kadir İnanır, Jülide Kural'ın hayatta olmama ihtimalini de düşündü ve mirası için bu konuda düzenlemeye de gitti. Avukat Alınak, bu konuda şu bilgiyi verdi:

“Sayın Kadir İnanır, mirasından doğan tüm maddi ve manevi haklarını müvekkilimiz ve hayat arkadaşı Sayın Jülide Kural’a bırakmıştır. Mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural’ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılmasını isteyen Kadir İnanır vasiyetnamesini ‘Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır. diyerek sonlandırmıştır.”

MAHKEME 17 ARALIK'TA KARAR VERECEK

Sanatçının içeriği gizli tutulan vasiyetlerin açılacağı tarih olarak önce 17 Eylül 2026 tarihi belirlendi. İnanır'ın seneler önce noter huzurunda hazırladığı üç ayrı vasiyeti İstanbul Beykoz Adliyesi'nde açılacaktı. Mahkemenin 77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın mal varlığını kimlere bıraktığını da netleştirmesi bekleniyordu. 28 yakını kararın açıklanacağı tarihte adliyeye geldi. Bazı yakınlarına bildirim yapılmadığı için mahkeme vasiyet için kararını veremedi ve konuyu yeniden ele alacak. Mahkeme, 17 Aralık 2026 tarihinde kararını verecek.

Ancak yakınlarının açıklamaları, mirastan pay alamadıklarını ve durumdan memnun olmadıklarını gösteriyor. Yakınları içinde yeğeni Levent İnanır öne çıkıyor. Levent İnanır, açık bir şekilde mirası tartışma konusu yapacağını söylüyor.

Levent İnanır, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, hem oyuncunun yaşadığı sağlık sorunlarına hem de vasiyette yapılan değişikliklere dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Biraz kafa karıştıran bir durum ama dediğim gibi sorunu vardı Kadir dayımın. Kadir İnanır'ın, sevgili dayımın, bazılarının amcasının, kuzenlerimin 68 yaşında yeğeni var burada. 25 yaşında yeğeni var. 23 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların ve onlar her zaman dayılarına veya amcalarına son derece biat etmiş insanlardır. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur? Söylüyorum Türk hukuku da var, Allah'ın adaleti de var." Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın tedavi sürecine yönelik bazı imalarda da bulundu.

Miras tartışmasına giren Levent İnanır, Kadir İnanır'ın vefatının ardından yaptığı açıklamada, tedavisi konusunda herhangi bir kuşku dile getirmemişti. Levent İnanır, NTV canlı yayınında, şu açıklamayı yapmıştı:

“Çok direndi, doktorlar gerekli her şeyi yaptılar ama buraya kadarmış. Son yıllarda ağır şeyler yaşadı. Çok direndi ama yorgun düştü. Ülkemizin başı sağ olsun. Üç gün önce de annemi kaybettik, taziyede bile kalamadım dayımın yanına geldim. Ama hayat böyle ne yazık ki...”