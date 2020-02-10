Kadir Şeker olayında tanıklar konuştu (Türkiye'nin gündemindeki cinayet)

Üniversite sınavlarına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker, parkta şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışırken arbede çıktı.

Kadını döven Özgür Duran'ı bıçaklayan Kadir Şeker tutuklandı. Kadir Şeker'e tüm ülkeden destek yağdı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberinde, o anlara evlerinin penceresinden şahit olan karı-kocanın savcılıktaki ifadeleri yer aldı.

Şahitlerin ifadeleri, Kadir'in ifadelerini teyit eder nitelikte. Evde bulunduğu sırada bağırış, çığlık sesleri üzerine mutfağın penceresinden baktığını anlatan Meryem Ö., "Pencereden parka baktım. Kameriye içindeki bir adam dışarıdaki zayıf, uzun boylu, sırt çantalı birine bağırıyor, çok ağır hakaret ve küfürler ediyordu. Sırt çantalı şahıs hiç cevap vermeden oradan uzaklaşmaya çalışıyordu. Kameriyedeki şahıs yine küfürler ederek dışarı çıktı. 'Niye karışıyorsun' diyerek sırt çantalı şahsın yanına geldi. Küfürlerine devam etti. Bir tekme ve yumruk attığını gördüm" dedi.

ARKASINDAN GİDİP TEKME ATTI



Meryem Ö.'nün kocası Mustafa Ö. ise ifadesinde şunları anlattı:



"Saat 21.15 sıralarında park tarafından gürültüler gelmeye başladı. Eşimle camdan baktık. Zayıf, uzun boylu, sırt çantalı biri vardı. Karanlıkta yüzü görünmüyordu. Yürüyordu. Parktaki kameriyeden bir şahıs yürüyen adamin arkasından küfürler ederek çıktı. Çantalı şahsa doğru giderek tekme attı. Tekme atan şahıs yere düştü. Sırt çantalı şahsın elleri cebindeydi. Yerdeki şahısa birkaç tekme attı ve oradan uzaklaştı. Daha sonra bir kadın yere düşen adamın yanına geldi. Adam yerden kalktı ama sonra tekrar yere yığıldı. Kadın'ambulans' diye bağırmaya başladı. Ben de 112'yi aradım. Çantalı şahsın yüzünü görmedim."



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