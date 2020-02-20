Kadir Şeker soruşturması: Kriminal rapor kadının olay anında darp edilmediğini belirtti

Konya'da Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne yol açan Kadir Şeker ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kadir Şeker soruşturmasında çıkan krimal rapora göre Kadir Şeker'in, Özgür Duran'ı arbede sırasında veya üzerine düşmesi sonucu bıçaklandığını gösterir bir tespite rastlanmadığı belirtildi.

Kadir Şeker verdiği ifadede şiddet gören kadına yardım etmek isterken arbede yaşandığı, yere düştükleri sırada bıçağın Özgür Duran'a isabet ettiğini belirtmişti.

Olayla ilgili bir kadın tanık ise raporla aynı yönde ifade verdi. Tanığın ifadesinde ikili arasında arbede yaşandığı ancak yere düştüklerini görmediğini ifade etti.





Raporda ayrıca kadının olay yerinde değil, öncesinde dövüldüğü belirtildi.

Öte yandan Konya Barosu Başkanı Avukat Mustafa Aladağ'ın, Kadir Şeker'in avukatlığını alacağı öğrenildi. Aladağ, ''Kadir için elimizen gelen hukuki desteği sağlayacağız. Meşrü müdafaa sınırının alışması sonucu olayın gerçekleştiğini savunacağız'' dedi.

"Kasten adam öldürme" suçundan tutuklu bulunan Kadir Şeker’in sağlık raporu ortaya çıktı.

KADİR ŞEKER'İN SAĞLIK RAPORU DA ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre, raporda, Kadir’in ‘sağ boyun literalinde iki santimetrelik alanda hiperemi, sağ gözaltında 4x2 santimetrelik alanda sıyrık, sol boyun literalinde 6x3 santimetrelik darp izi, sol göz altında sıyrık; sol el başparmakta yüzeysel kesi, sağ el birinci parmakta kesik, her iki dizde beyaz sklerotik değişiklikleri mevcut’ ifadeleri yer aldı.

LEZYONLAR KAVGA SONUCU

Kadir’in bütün bu lezyonların ‘kavga sonucu olduğunu’ söylediği de belirtildi.

KESİKLERİN NEDENİ BIÇAK

Kadir'in o gün giydiği kıyafetler de incelendi. Kriminal raporda kazak ve atletin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana geldiği değerlendirildi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker parkta şiddet gören bir kadını kurtarmak için Özgür Duran'a müdahale etmişti. Çıkan arbedede Duran kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Kadir Şeker tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

