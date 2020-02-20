Kadir Şeker'in sağlık raporu: Darp izi ve kesik

Konya'da Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne yol açan Kadir Şeker ile ilgili soruşturma sürüyor.



"Kasten adam öldürme" suçundan tutuklu bulunan Kadir Şeker’in sağlık raporu ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, raporda, Kadir’in ‘sağ boyun literalinde iki santimetrelik alanda hiperemi, sağ gözaltında 4x2 santimetrelik alanda sıyrık, sol boyun literalinde 6x3 santimetrelik darp izi, sol göz altında sıyrık; sol el başparmakta yüzeysel kesi, sağ el birinci parmakta kesik, her iki dizde beyaz sklerotik değişiklikleri mevcut’ ifadeleri yer aldı.

LEZYONLAR KAVGA SONUCU

Kadir’in bütün bu lezyonların ‘kavga sonucu olduğunu’ söylediği de belirtildi.

KESİKLERİN NEDENİ BIÇAK

Kadir'in o gün giydiği kıyafetler de incelendi. Kriminal raporda kazak ve atletin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana geldiği değerlendirildi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker parkta şiddet gören bir kadını kurtarmak için Özgür Duran'a müdahale etmişti. Çıkan arbedede Duran kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Kadir Duran tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

