Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluk hali bugün yeniden değerlendirildi.

MAHKEMEDE İLK İFADE 24 HAZİRAN'DA

Sanık Şeker’in, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şeker, mahkemede ilk ifadesini 24 Haziran'da verecek.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.



Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.



Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek, Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



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