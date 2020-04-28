Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren, hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Şeker, hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şeker, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Sanık Şeker, daha önce verdiği ifadelerini tekrarladı, öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek "Savunmamı ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı.



Şeker'in avukatlarından Seyhan Candan da suç vasfının değişeceğine inandıklarını vurgulayarak, sanıkla maktulün hiçbir tanışıklılığının olmamasının suçta herhangi bir kasıt olmadığının göstergesi olduğunu savundu.



Candan, müvekkilinin eğitim hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, salgından korunabilmesi için bu aşamada tahliye edilmesini talep etti.



Şeker'in avukatı Hasan Hüseyin Uyar da müvekkilinin suçunun meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.



Kadir Şeker'in avukatlarından ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ da Şeker'in kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığını belirterek, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Aladağ, medyada yer alan haberler üzerine Şeker'e, "Sağlık durumun nasıl?" diye sordu.

Şeker ise corona virüs testinin pozitif çıktığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.



Şeker'in tutukluluk durumu 27 Mayıs'ta yeniden değerlendirilecek.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.



Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.



Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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