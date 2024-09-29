Kadirli'de trafik kazası: 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Kaza, 15 Eylül gecesi Kadirli-Adana karayolu Aydınlar köyü civarında meydana geldi.

Plakası ve kullanıcısı henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yaya olarak bulunan 19 yaşındaki Burak Torun isimli gence çarptı.