Kafa kafaya çarpışan araçlarda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Riva Caddesi'nde karşı yönlerde seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Gece saatlerinde meydana gelen kazanın etkisiyle savrulan ticari araç, bariyerleri aşıp yol kenarındaki su kanalına düştü. Olay yerine sevk edilen polis, Riva Caddesi'ndeki trafiği geçici olarak durdurdu.

Yaralanan 5 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Savrulan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. İsmi öğrenilemeyen ticari araç sürücüsünün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye giderek inceleme yaptı.