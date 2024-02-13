Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak'ta, M.D. idaresindeki otomobil ile K.E. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücü ile Tofaş marka otomobilde bulunan yolcu S.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yolcu S.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



İki araç da hurdaya dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.