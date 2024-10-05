Kafa kafaya çarpışan kamyonet ile minibüs alev alev yandı: 11 yaralı

Diyarbakır'da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Alev alan araçlardaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kafa kafaya çarpışan kamyonet ile minibüs alev alev yandı: 11 yaralı

- Silvan karayolunda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyonet ve minibüs gece saatlerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsteki 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öne Çıkan Video

Camide etek giyen erkek turistler gündem oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...