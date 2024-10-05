Kafa kafaya çarpışan kamyonet ile minibüs alev alev yandı: 11 yaralı
Diyarbakır'da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Alev alan araçlardaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Diyarbakır- Silvan karayolunda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyonet ve minibüs gece saatlerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsteki 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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