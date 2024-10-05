Kafa kafaya çarpışan kamyonet ile minibüs alev alev yandı: 11 yaralı

Diyarbakır- Silvan karayolunda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyonet ve minibüs gece saatlerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsteki 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.