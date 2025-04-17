Kafa kafaya çarpıştılar: Bir ölü

Sabah saatlerinde Diyarbakır'da belediye otobüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar: Bir ölü

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üniversite Köprüsü’nde meydana geldi.

Kafa kafaya çarpıştılar: Bir ölü - 1

Emin Ateş yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi.

4 YARALI

Yaralılar, A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Emin Ateş’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

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