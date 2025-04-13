Kafa kafaya çarpıştılar: Bir ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 45’inci kilometresinde Mehmet Topal yönetimindeki otomobil ile Ahmet Demir’in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçlardan çıkarılan 8 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ceylan Demir, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

