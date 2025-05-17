Kafa kafaya çarpıştılar, kazayı bırakıp birbirlerine girdiler

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla-Armutlu yolu üzerinde işçi taşıyan servis ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Kazada araçlar hurdaya dönerken, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi ile Bursa merkezde bulunan hastanelere kaldırıldı.



POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kaza sonrası her iki taraf henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı.