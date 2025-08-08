Kafa kafaya feci kaza: İki ölü, iki ağır yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.
Tokat'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkiinde meydana geldi.
Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
İKİ CAN KAYBI, İKİ AĞIR YARALI VAR
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobillerde bulunan iki çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Tokat Zile