Kafa kafaya feci kaza: İki ölü, iki ağır yaralı

Tokat'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkiinde meydana geldi.

Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.