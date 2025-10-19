Kafa kafaya feci kaza: İki yaralı

Kartepe ilçesi Maşukiye-Sapanca yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazada iki kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Maşukiye-Sapanca yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.