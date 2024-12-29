"Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar" dedi, gerçek çok farklı çıktı

ALTINLARI KUMAR OYNAYAN OĞLUNA VERMİŞ



Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde A.K., bilezikleri 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiğini kabul etti.



Konuyla ilgili Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince 28.12.2024 günü saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K’nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir” ifadelerine yer verildi.