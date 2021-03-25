Kafasına demir merdiven saplandı

Samsun'da Erkan kaçar isimli şahıs, yüksek bir yerde bulunan demir merdivenin kafasına düşmesi sonucu yaralandı.

İlkadım ilçesinde meydana gelen olay sokakta gerçekleşti. İddiaya göre Kaçar, evde tadilat yapmak için hazırlık yaptığı sırada malzeme almak için yüksek bir yere uzandı. Tam o sırada üç basamaklı merdiven adamın kafasına düştü ve Erkan Kaçar'ın kafasına saplandı.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Demiri kesmeye çalışan itfaiye ekiplerinin başarısızlığa uğraması ardından Kaçar, kafasındaki merdivenle beraber ambulansa nakledildi. Ambulans seyir halindeyken demir merdiven sallantının etkisiyle yerinden çıktı.

Hastaneye götürülen Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi

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KAZA YAPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI CAMİ DUVARINA ÇARPTI