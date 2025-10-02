Kafasından bıçaklandı: Eline taş alıp saldırganı kovaladı

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehit Mustafa Özbek Caddesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

Yolda karşılaşan iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda bu kişilerden biri diğerini yere yatırıp dövdükten sonra bıçakla başından yaraladı. Saldırgan daha sonra kaçtı. Ayağa kalkan yaralı, eline taş alarak saldırganı kovaladı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.