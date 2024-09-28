Kafasını kutuya sıkıştıran kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Kent merkezini derin bir vadiye bölen Harşit Çayında su seviyesinin oldukça düşmesi evcil hayvanların son dönemde burada mahsur kalmasıyla ilgili ihbarların artmasına neden oldu.



Son olarak bir kedinin kafasının kutuya sıkıştırdığı ve dere yatağında ses yaparak dolaştığı ihbarını alan İtfaiye ekipleri hemen çalışmaya başladı.

Ayaklarına çizmeyi geçiren itfaiye görevlisi Harşit Çayını aşarak derenin karşı tarafındaki kediye ulaşarak dere yatağından kurtardı.

Yola çıktıklarında kafasının sıkıştığı kutuyu çıkaran itfaiye görevlileri kediye su ve yiyecek verdi.

Oldukça korktuğu anlaşılan kedinin kafasını sokup çıkaramadığı kutunun da kedi maması kutusu olduğu fark edildi.

Genişlettikleri kutuyu kedinin kafasından çıkaran İtfaiye görevlileri, doğaya atılan çöplerin hayvanların yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekerek, “Doğayı kirletip pisliklerinizi atıyorsunuz. Savunmasız hayvanların bu çöpler yüzünden ölmelerine neden oluyorsunuz. Lütfen çöplerinizi doğaya atmayın” diyerek uyarıda bulundu.