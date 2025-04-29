Kafasının içinde patlamaya hazır bomba ile dolaşıyor

FİZİKSEL AKTİVİTELERİNİ YAPAMIYOR



Halen sağ elini kullanmakta ve parmaklarımı oynatmakta zorlanan Yusuf, ölüm korkusu yaşadığını belirterek, "Hastanede başıma yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Mermi riskli bir yerde olduğu için doktorlar çıkarılamayacağını söylediler. O andan itibaren benim için çok zorlu bir süreç başladı." dedi.



Ellerini hareket ettirmekte, yürümekte ve konuşmakta zorluk çektiğini ifade eden Özbek, "1,5 yıl boyunca yoğun bir fizik tedavi dönemin oldu. Bu süre sonunda bazı iyileşmeler oldu ama hala sağ elimi kullanmakta özellikle de parmaklarımı oynatmakta zorlanıyorum." diye konuştu.



"OĞLUMA BİR ŞEY OLACAK KORKUSUYLA YAŞIYORUM"



Bayram Özbek (49) ise 1,5 yıldır zorluk çektiklerini ifade edip "Yusuf'u tekrar ayağa kaldırmak için çok uğraştık. Arkadaşları, çevremiz, eş dost olsun hepsi yardımcı oldular çok şükür." dedi.



Havaya ateş açan magandalara tepki gösteren baba Özbek, "Rastgele havaya kurşun sıkmayın. Sizin sıkacağınız bir kurşun bir insanın hayatını karartabilir." ifadelerini kullandı."Her an oğluma bir şey olacak korkusu ile yaşıyorum. Bana bu korkuyu yaşatmaya kimsenin hakkı yoktu." açıklamasında bulunan Özbek, "Biz buna sebep olanların yakalanmasını, adalete teslim edilmesini istiyoruz." dedi.