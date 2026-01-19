Kafe müdürü müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen 4 kişiyi vurdu

Samsun Atakum'da bir kafenin önünde çıkan tartışma sonrası kafe müdürü, iddiaya göre müşterileri rahatsız eden 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.



Olay, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.

Kafenin mesul müdürü C.K. (36), bir barda çalıştıkları öğrenilen B.İ. (19), İ.K. (25), A.K. (25) ve S.Y.’yi (38) tabancayla vurarak bacaklarından yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayın bar çalışanlarının kafede bulunan kadınlara sözlü sarkıntılık etmesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldiği iddia edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan C.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. C.K., olayı yatıştırmaya çalıştığını ancak yaralıların kendisine saldırdığını söyledi.



Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.