Kafe sahibinden tost satmaya başlayan kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'da bir kafenin sahibi, kendi iş yerine yakın olan kahvehanede tost satılmasına öfkelenerek kahvehaneye pompalı tüfekli saldırıda bulundu. Olayda 2 kişi cam kırıklarından yaralanarak hastanelik oldu.

Kafe sahibinden tost satmaya başlayan kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, ’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe işleten Sercan D.(43), yaptığı tostları iş yerine yakın yerde bulunan Cengiz K.ye ait kahvehanedeki müşterilere de satmaya başladı.

Kahveci Cengiz K. kendi müşterilerinin sürekli olarak kafeden tost sipariş etmesi üzerine kahvehaneye tost makinesi alıp kendisi de tost yapıp satmaya başladı.

TOST SATMASINA ÖFKELENDİ

Bu duruma öfkelenen kafe sahibi Sercan D., motosiklet ile kahvehanenin önüne gelip pompalı tüfekle kahvehanenin camlarına doğru 2 el ateş açarak düzenleyip kaçtı.

Silahlı saldırıda kırılan camlar içeride müşteri olarak bulunan Aydemir K.(45) ve Seyfullah T.'nin (50) yüzüne isabet ederek her ikisini de yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Kafe sahibinden tost satmaya başlayan kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı - 1 Kahvehaneye saldırı düzenleyen Sercan D. gözaltına alındı. 

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırgan Sercan D. motosikleti ile kaçtığı olay yerine geri gelip polisin çalışmasını izlerken İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay yerinde gözaltına alınan Sercan D., sorgulanmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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