Kafe saldırganı gözaltına alındı

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki kafeye giden kimliği belirsiz bir şüpheli, bilinmeyen bir nedenle çalışanı tekme ve yumruklar atarak darp etti. Saldırıda, vücudunda kırıklar oluşan kafe çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Olayın ardından kaçan saldırgan bir süre sonra yakalandı.

Araştırmada, şüphelinin daha önce de aynı iş yerine giderek çalışanları ve müşterileri rahatsız ettiği, olay günü de B.Y.'yi darp ettiği, saldırı sırasında tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlaşıldı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 24 yaşındaki Ö.F.K.'nin "kasten yaralama" suçundan yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Saldırıya uğrayan B.Y'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. ​​​​​​​