Kafe ve lokantalar duman altında! Sigara yasağı ne kadar uygulanıyor?

16 yıl önce çıkan kanunla kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklansa da, pek çok lokanta, kafe ve eğlence mekanı dumanaltı durumda. Yasaya göre açılır kapanır olsa da, üstü ya da etrafı çevrili tüm mekanlar kapalı alan kabul ediliyor ve sigara içilmesi yasak.



Yeşilay Cemiyeti de, yeşil dedektör uygulamasıyla sigara yasağına uymayan işletmelerin şikayet edilmesini sağlıyor. Ancak ceza kesme ve denetim yerel yönetimlerin yetkisinde. Yeşilay Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Uygulamada sahada görünümüyle alakalı problem var. Yani yönetmeliğimiz iyi. Kurallarımız güzel. İnsan sağlığını muhafaza edici bir çerçeve var ama sahadaki uygulamada bazen eksiklikler görebiliyoruz. Yerel yöneticilerin bu konuda çok ciddi olarak, insanımızın hakkını korumak noktasında rol alması gerekiyor." dedi.



Kuralı uygulayıp kapalı alanda sigara içilmesine izin vermeyen işletmecilerse, denetimsizliğin haksız rekabete de yol açtığına dikkat çekiyor.



Yetkililer vatandaşların da sigara yasağına destek vermesini ve kapalı alanda sigara içilmesine izin veren işletmeleri şikayet etmesi gerektiğini belirtiyor.