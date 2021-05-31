Kafe ve restoranlar açılacak mı? (Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar bekleniyor)

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme döneminde kafe ve restoranlar hafta içi günlerinde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti veriyolar.



1 Haziran’da son bulması beklenen kademeli normalleşme ile birlikte kafe, restoran ve lokantaların açılması ile ilgili son durum birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gözler bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısında alınan karara göre mekanların durumu kesinleşecek.