Kafe ve restoranlar açıldı mı? (Kafe ve restoranlar hangi saatler arasında hizmet verecek?)

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tam kapanma sonrasında kafe ve restoranlar hafta içi günlerinde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti veriyorlardı.



Kademeli normalleşme ile birlikte kafe, restoran ve lokantaların açılması ile ilgili son durum birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı.



Buna göre, kafe ve restoranlar 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.