Kafe ve restoranların saat kısıtlaması kaldırıldı

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Lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlama kaldırıldı. İşletmeler ruhsatlarında belirtilen saatlere kadar açık olabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Genelgede lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerinin önce 22.00'ye ardından 24.00'e uzatıldığı hatırlatıldı.

Gelinen son aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması kaydıyla 21 Temmuz’dan itibaren bu tür işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

Valilikler ve kaymakamlıklarca konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınacak.