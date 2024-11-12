Kafede silah ticareti! Polis baskın yaptı, dört kişi gözaltına alındı
İstanbul’da bir kafede silah ticareti yapıldığını belirleyen polis, kafeye baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda dört kişi gözaltına alındı. Baskında ruhsatsız tabancalar ile bir otomatik silah ve farklı çaplarda onlarca fişek ele geçirildi.
İstanbul Sultangazi'de silah ticareti yapıldığı belirlenen kafeye düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafede silah ticareti yapıldığı tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda, F.Ç. (30), H.B.A. (35), A.Ç. (20) ve B.E. (27) yakalandı. Kafedeki aramada, 4 ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve 439 farklı çaplarda fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. serbest bırakıldı, diğerleri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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