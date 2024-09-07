Kafede silahlı kavga: Kardeşi öldü, ağabeyi ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hasan A., ağabeyi Ahmet A. ile birlikte eski çalıştığı kafeye gitti. Burada işletme sahibi 2 kişi ile ağabey- kardeş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Hasan A. ve Ahmet A. işletme sahiplerinden birinin tabancasından çıkan mermilerle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Hasan A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet A.’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri işletme sahibi 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.