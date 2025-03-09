Kafede silahlı saldırı: Merve Nur, Kadınlar Günü'nde öldürüldü
Diyarbakır'da bir alışveriş merkezindeki kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boynundan silahla vurularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi.
İddiaya göre, dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Olayda S.K. (21) da yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kafede Merve Nur Yararlık'ın öldüğü, S.K.'nın da yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, tabancayla kafenin korkuluklarına kadar gelen şüphelinin, ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.
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