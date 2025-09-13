Kafedeki hükümlüyü müşteri gibi davranan polisler yakaladı

Aydın'dan 18 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü, bir kafede müşteri gibi davranan polis ekipleri tarafından yakalandı.

'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Vahdettin Şengel'in Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’ndaki bir kafede olduğu ihbarı üzerine saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Müşteri gibi kafeye giren ekipler bir süre takip yaptıktan sonra Şengel'i yakaladı.

Vahdettin Şengel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

