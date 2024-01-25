Kafedeki tartışmada tabanca ile bacağından vuruldu

Sivas'ta, B.G. (30), bir kafede tartıştığı B.Ç. (50) tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan B.G. hastaneye kaldırıldı.

Kafedeki tartışmada tabanca ile bacağından vuruldu

Eğriköprü Mahallesi’nde bulunan bir kafede karşılaşan B.Ç. ile B.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.Ç. üzerinde bulunan tabanca ile B.G.’yi sağ bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı B.G., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli B.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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