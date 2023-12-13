Kafes-18 Operasyonu: Baybaşin suç örgütü icralık arsasını kurtarmak isteyen otel sahibini vurmuş

NEDİM BAYBAŞİN VE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmada ekipler, otel sahibinin kardeşi Refik G'nin, 42 milyon lira değerindeki arazinin ihalesine ailenin katılımını engellemek için Nedim Baybaşin'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle birlikte hareket ederek olayın gerçekleştirildiğini tespit etti.



Arazi ihalesi nedeniyle otel sahibinin zaman zaman tehdit edildiğini de belirleyen ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, suç örgütü elebaşı Nedim Baybaşin ile Refik G'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı.

