Kafes-18 Operasyonu: Baybaşin suç örgütü icralık arsasını kurtarmak isteyen otel sahibini vurmuş

İstanbul'da Nedim Baybaşin liderliğindeki suç örgütüne düzenlenen operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İhaleye fesat karıştırmakla suçlanan suç örgütü üyelerinin, arsasını icradan kurtarmak isteyen bir otel sahibi ve çalışanını vurduğu belirlendi.

Kafes-18 Operasyonu: Baybaşin suç örgütü icralık arsasını kurtarmak isteyen otel sahibini vurmuş

Kafes-18 Operasyonu kapsamında 37 ilde 39 organize suç yapısının çökertilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmanın detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki bir otelde 2 Ağustos 2022'de çıkan kavgada 3 şüphelinin işletme sahibi Osman G. ile çalışanı Begli A'yı yaralaması ve devam eden süreçte mağdurların şikayetten vazgeçmesi için baskı ve tehdit edilmeleri sonrası çalışma başlattı.

Kafes-18 Operasyonu: Baybaşin suç örgütü icralık arsasını kurtarmak isteyen otel sahibini vurmuş - 1

NEDİM BAYBAŞİN VE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmada ekipler, otel sahibinin kardeşi Refik G'nin, 42 milyon lira değerindeki arazinin ihalesine ailenin katılımını engellemek için Nedim Baybaşin'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle birlikte hareket ederek olayın gerçekleştirildiğini tespit etti.

Arazi ihalesi nedeniyle otel sahibinin zaman zaman tehdit edildiğini de belirleyen ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütü elebaşı Nedim Baybaşin ile Refik G'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı.

Kafes-18 Operasyonu: Baybaşin suç örgütü icralık arsasını kurtarmak isteyen otel sahibini vurmuş - 2

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonu'na ilişkin, "9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullanmıştı.

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