"Kafes-36" operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 9'una tutuklama

Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen "Kafes-36" operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı.

"Kafes-36" operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 9'una tutuklama
7 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yurt dışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi

7 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yurt dışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi

Haberi Görüntüle

İçişleri Bakanı , Tekirdağ merkezli 7 ilde, "Nitelikli dolandırıcılık", "Şantaj" ve "Tehdit" suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kafes-36" operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu, 18 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonda ev ve araçlardaki aramalarda; 300 bin TL değerinde döviz, 180 bin 665 TL, 33 cep telefonu, 27 sim kartı, 47 farklı bankalara ait banka kartları, 3 hesap cüzdanı, 1 tapu senedi, 1 sözleşme, yabancılar adına düzenlenmiş sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evrakı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 2 otomobile el koyuldu.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, mahkemeye çıkarılan 14 kişiden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...