Kafes-46 operasyonu | 3 organize suç örgütü çökertildi: 21 tutuklu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kafes-46 operasyonunda; 'silahla tehdit', 'kasten yaralama', 'Cebir şiddet kullanarak vatandaşların sindirilerek haksız menfaat elde etmek', gibi suçlara karışan çetenin elebaşları Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve yurt dışında firari Muhammet Tayyar Türkeş'in olduğu 3 organize suç örgütü çökertildi.

Bülent Çetkin ve Osman Deliçay'ın içerisinde bulunduğu 48 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 20 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, 68 şişe sahte alkol ve 1170 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.



Resmi yollardan ortak oldukları işletmelerde, ortaklarını tehdit ederek el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan kişiler hakkında karar verip karşılığında para talep ettikleri, şiddet ve cebir yoluyla tahsilatçılık yaptıkları, silahla kasten yaralama ve haraç kesme eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

